Festival della Pace, il programma di lunedì 22 novembre

(red.) Nuova settimana con la programmazione di lunedì 22 novembre 2021 degli eventi della quarta edizione del Festival della Pace organizzato da Comune e Provincia di Brescia, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e Amnesty International e con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Alle 18 nella Chiesa di San Giorgio in vicolo San Giorgio (Contrada Santa Chiara) è in programma la tavola rotonda promossa da Brescia per Mediterranea Saving Humans “Io o ho cura di te: i comuni accolgono”.

Il tempo dell’oggi, soprattutto dopo il carico di incertezza, di mancanza di futuro e di solitudine lasciato dalla pandemia Covid- 19, chiede che la solidarietà passi da dono personale a pratica collettiva, intorno a cui si tessono i fili delle relazioni e dei gesti concreti.

La pace è libertà di incontro, di dialogo, è esplorazione di terre non note, è camminare fino all’orizzonte ed oltrepassarlo. I comuni sono il cuore delle esistenze, che vivono le città come i piccoli paesi, sono il luogo dove la solidarietà diventa incontro e sorriso, ma anche scuola e casa e lavoro e cura della salute, cioè autonomia di governo della propria vita.

Coordinati da Donatella Albini Brescia per Mediterranea Saving Humans, interverranno Totò Martello sindaco di Lampedusa, Antonio Trebeschi Coordinamento provinciale progetti Sprar, Marco Fenaroli assessore alle politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità e all’Associazionismo del Comune di Brescia, Maddalena Alberti Adl Zavidovici e Serena Sardi Mediterranea Barcellona

Ingresso libero con prenotazione consigliata

Informazioni e prenotazioni bresciapermediterranea@gmail.com – tel. 338 2042173

Alle 20.30 nel Teatro Torricella, Oratorio Santa Giovanna Antida in via Quinta 51, al Quartiere Cesare Abba, è in programma la presentazione con letture e musica “Novecento e pace. L’esperienza del progetto europeo learning from the past. Rosa Genoni, don Primo Mazzolari, Aldo Capitini, Teresio Olivelli e le Aquile randagie, evento curato da Fondazione Micheletti, CdQ Urago Mella e Associazione Sentieri d’Armonia in cui interverranno volontari del progetto Enzo Puglisi, artisti dell’Associazione Sentieri d’Armonia e rappresentanti della Fondazione Luigi Micheletti e del Consiglio di Quartiere di Urago Mella.

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata

Informazioni e prenotazioni cdquragomella@comune.brescia.it

Sarà aperta al pubblico la mostra “Untold stories” del fotografo Muhammed Muheisen.

Dalle 10 alle 18 all’Image Academy Brescia in Corso Giuseppe Garibaldi 16

Ingresso gratuito – prenotazione consigliata www.festivaldellapace.it

Informazioni: concorsomiso@gmail.com