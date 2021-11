Violenza domestica e di genere, un progetto per sensibilizzare i giovanissimi

(red.) L’associazione Dieci (via Ronchi, 16 Ono San Pietro, tel 3299291534 info@dieciaction.it) è impegnata dal 2016 nelle attività di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza domestica e di genere contro le donne, nelle scuole del territorio camuno.

Dopo aver svolto il progetto Anch’io Posso per alcuni anni presso il liceo Camillo Golgi, e durante lo scorso anno presso l’Istituto Tassara Ghislandi, si è pensato, seguendo le indicazioni degli psicologi, a un progetto che coinvolgesse ragazzi di età inferiore, con una versione del progetto Anch’io Posso calibrato sulla fascia d’età che comprendesse gli ultimi anni della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Il 3 novembre 2021, è partito il progetto di sensibilizzazione destinato a circa 250 ragazzi, dalla 4’ elementare alla terza media dell’IC Comprensivo di Capo di Ponte, coinvolgendo i Plessi di Capo di Ponte, Ceto, Ono San Pietro, Paspardo, Cerveno e Sellero.

L’inizio è stato voluto e pensato nel mese di novembre, vista la ricorrenza, il giorno 25, della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Giovedì 25 novembre, presso il cinema Iride di Costa Volpino, l’associazione Dieci, proporrà lo spettacolo teatrale “Malanova”, della compagnia teatrale Sciara Progetti. La serata sarà l’occasione per un riconoscimento ai lavoratori delle Rsu Lucchini RS e Lucchini Industries, che grazie al loro contributo hanno reso possibile varie attività portate avanti dall’associazione. Lo spettacolo è ad ingresso libero con green pass valido.