Artigianato, radio, libri e decorazioni natalizie nel weekend di Elnòs Shopping

(red.) Un weekend che racconta di artigianato, libri, luci natalizie, a suon di… radio! A Elnòs Shopping, tutto è pronto per un fine settimana speciale, dedicato ad adulti e bambini.

Venerdì 12 novembre viene inaugurato il nuovo visual digital studio di Radio VivaFM, con la prima diretta dalle ore 16 alle 18 insieme al programma “Viva La Vida” presentato da Alex Morelli e Prof. Ilario. Il palinsesto delle dirette, poi, continuerà per tutta la settimana: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 18 e sabato dalle ore 16 alle 19 (con “Viva La Vida” di Alex Morelli e Prof. Ilario). Mentre lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12, non mancherà il programma “Viva Las Vegas” con Francesco Nasti e Mattia Moretti. Domenica, dalle ore 16 alle 19, andrà in onda “La domenica dei galli” con gli speaker Marco Vivenzi e Vincenzo Giuliana.

Sabato 13 novembre, viene inaugurato “Circuito Artigiano”, progetto pluridisciplinare ed esperienziale realizzato in collaborazione con l’Associazione Artigiani di Brescia e provincia che vuole far conoscere il lavoro artigianale al vasto pubblico del Meeting Place di Roncadelle.

Protagonisti indiscussi del progetto saranno gli artigiani: all’interno di un ampio spazio del centro commerciale, verrà allestito un vero e proprio borgo artigiano per raccontare la manualità e la qualità del fare con la messa all’opera di designer, ceramisti, pellettieri, gioiellieri, stilisti, ricamatrici, sarte, creativi del legno e panificatori che, a rotazione, mostreranno l’arte del saper fare al pubblico.

Ad affiancare l’Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, anche il mondo hand-made di Cose Mai Viste e del Castello di Padernello, già protagonisti del nuovo artigianato sostenibile nel progetto “Verso il Borgo”. Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 novembre a raccontare l’artigianato toccherà a Le Cernierine, marchio che realizza bijoux sostenibili con cerniere di scarto; Michela Bianchi, decoratrice di porcellana con foglia d’oro; Vimade, brand che crea gioielli botanici; Michela Giovanzana e Giovanni Tomasini con le rose Amoroses e il green design, e BoBo Chic, autrice di gioielli che spaziano dall’intreccio all’uncinetto al nodo a orefice.

Sempre sabato 13 novembre, si terrà un nuovo appuntamento di lettura e laboratorio creativo Elnòs Leggi e Crea, a cura di Abibook, dedicato ai bambini tra i 4 e gli 8 anni, che si svolgerà al primo piano vicino all’Area Eventi, dalle ore 10 alle 12. Ci saranno quattro turni (alle ore 10, 10.30, 11 e 11.30) per un massimo di 10 bambini alla volta. Il tema del laboratorio sarà “Colori, colori e ancora colori!”. Gli accompagnatori, che parteciperanno con i bambini e che abbiano dai 12 anni in su, dovranno esibire il Green Pass in base all’attuale normativa del governo italiano.

All’interno del meeting place bresciano, torna anche il Servizio di Scambio Libri, che sarà gestito durante gli stessi appuntamenti di Elnòs Leggi e Crea, sempre in collaborazione con Abibook.

Infine, domenica 14 novembre, si celebrerà l’accensione delle luminarie e degli addobbi natalizi in tutto il centro commerciale (che rimarranno protagonisti fino all’8 gennaio 2022). Ospiti d’eccezione i trampolieri di “Pinocchio e la Balena” che richiameranno, con le loro performance, il tema dell’allestimento di quest’anno, ovvero la “Rivincita dei Bambini… che incanta anche gli adulti”. Saranno protagonisti di cinque show itineranti in Galleria: alle ore 12, alle 14.30, alle 16, alle 17.30 e alle 19. Per ulteriori informazioni, visitare il sito elnosshopping.info.