Dalla Fondazione Bonoris oltre 280mila euro per i minori più fragili del Bresciano

(red.) La Commissione della Fondazione Conte Gaetano Bonoris, amministrata dalla Congrega dalla Congrega della Carità Apostolica, si è riunita nel mese di ottobre per decidere sulla distribuzione dei fondi in merito alle domande pervenute entro lo scorso 30 settembre.

Nato nel 1861 e appartenente a un’antica famiglia della borghesia mantovana, il conte Gaetano Bonoris fu banchiere e deputato al Parlamento del Regno d’Italia. Condusse una vita appartata nel suo castello di Montichiari e profuse molte delle sue sostanze a sostegno dei bisognosi, in particolare i minori indigenti. Sensibilità confermata dalla donazione che decise di elargire alla Congrega della Carità Apostolica «per la gioventù infelice» delle province di Brescia e di Mantova.

La Fondazione Bonoris dal 1928 persegue dunque lo scopo di «promuovere e sussidiare istituti, enti e organizzazioni in genere […] delle Province di Brescia e di Mantova in parti uguali, che abbiano per fine anzitutto di prestare aiuto e protezione a minori e giovani privi del sostegno familiare». A comporre la Commissione sono un delegato del vescovo di Brescia, uno del vescovo di Mantova e un rappresentante della famiglia Soncini, a cui apparteneva la madre del conte Bonoris.

I fondi da distribuire quest’anno sono pari a 551.400 euro, di cui 281.400 euro per la provincia di Brescia e 270mila euro per la provincia di Mantova. Percorsi di inclusione e relazione attraverso l’arte, la cultura e lo sport, ristrutturazione di case famiglia, attività di doposcuola, clownterapia, danzaterapia, percorsi di cittadinanza attiva per i ragazzi, centri di ascolto, sostegno alla povertà… sono solo alcuni esempi dei 47 progetti (32 nel Bresciano e 15 nel Mantovano) finanziati. Il denominatore comune resta però uno solo: il sostegno ai minori in difficoltà e alle loro famiglie.

Elenco delle realtà sostenute in provincia di Brescia:

ASD Bresciana Nonsolosport Onlus – Brescia, a sostegno del progetto “dopo di noi, durante noi continuità” – Casa dei Campioni Due

Associazione di Volontariato RUT – Sarezzo, a sostegno del progetto “RI-ACTION 2021”

Istituto dei Figli di Maria Immacolata – Opera Pavoniana – Brescia per interventi manutentivi e acquisto arredi comunità educativa

Casa Betania di Maria – Verolanuova come contributo al progetto di ristrutturazione della nuova sede

Vol.ca – Brescia a sostegno del progetto “Housing sociale”

Associazione Progetto Sao Josè Onlus – Rezzato per il progetto “sostegno ai poveri”

L’Aquilone coop. sociale onlus – Gardone Val Trompia a sostegno del progetto di “Danzaterapia”

Associazione Risorsa Famiglia – Brescia a sostegno del progetto “Emera – La continuità”

Istituto Vittoria Razzetti Onlus – Brescia a sostegno del progetto “Proviamo ad Andare Oltre”

Il Baule della Solidarietà – Rodengo Saiano a sostegno del progetto “Giovani cittadini protagonisti attivi”

Fraternità Giovani, Impresa Sociale Onlus – Ospitaletto a sostegno del progetto “T-Ascolto”

Associazione Piccoli Passi Onlus – Brescia a sostegno del progetto di sostegno alla progettualità in tempo di Covid

Fondazione Santa Marta – Brescia a sostegno delle attività istituzionali

Giuliana Averoldi odv – ETS – Brescia a sostegno del progetto “Solocosebelle”

Opera per l’Educazione Cristiana – Brescia a sostegno del programma di studio e formazione, “Il dono della Parola

Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth – Brescia a sostegno del progetto di sostegno alle famiglie in difficoltà

Curiosarte coop. sociale Onlus – Brescia a sostegno del progetto “Emozioni in gioco”

Parrocchia di Sant’Alessandro – Brescia – 4° erogazione contributo disposto il 9/10/2018 per ristrutturazione oratorio

Oratorio Lodovico Pavoni – Brescia a sostegno del doposcuola

Cooperativa La Vela Onlus – Nave a sostegno del progetto “Si Sta Bene Insieme” spazio per adolescenti in situazione di fragilità

Associazione Bimbo chiama Bimbo Onlus – Brescia a sostegno del progetto “Il bello in un’immagine”

SaPAo-Sanità Privata Sostenibile – Montichiari a sostegno del progetto di aiuto all’autonomia

Cogess – Valle Sabbia a sostegno del progetto “Poliblu in movimento”

Il Sogno di Arunas – Brescia a sostegno agli studi per gli orfani e consegna presidi sanitari, pacchi alimentari

Risvegliati v.i.p. Brescia odv – Brescia a sostegno del progetto “Clownterapia d’insieme”

Capo Naug APS – Castenedolo a sostegno del progetto “Il campo della comunità”

Associazione Punto Missione Onlus – Rodengo Saiano a sostegno del progetto “Baby Brel”

Associazione Dormitorio San Vincenzo de’ Paoli per costruzione del nuovo dormitorio in via Trivellini a Brescia

Ebis – Ente Bresciano Istruzione Superiore – Brescia a sostegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Casa Betel 2000 – Brescia a sostegno della Mensa Menni

Fondazione Dominique Franchi Onlus – Brescia a sostegno del Fondo Red (Risorse Educative per la Disabilità)

Fondazione Brixia Fidelis – Brescia a sostegno delle attività educative della Casa di Obra (Tn)

Elenco delle realtà sostenute in provincia di Mantova: