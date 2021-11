Brescia, a Palazzo Uggeri Fenaroli torna Merc’ANT

(red.) Torna il Mercato Solidale bresciano delle grandi firme e del vintage per supportare Fondazione ANT, realtà che da quasi 45 anni garantisce cure e assistenza domiciliare ai malati di tumore in tutta Italia e presente a Brescia da oltre vent’anni, durante i quali è tata al fianco di più di 5.000 famiglie. Si tratta di un’occasione perfetta per fare shopping e contemporaneamente supportare l’idea di garantire un’Eubiosia (dal greco “vita buona, vita in dignità”) a tutti coloro che soffrono per via di malattie oncologiche. E perché no, si può anche iniziare a fare qualche compera in vista del Natale!

Il Merc’ANT si svolgerà dal 12 al 14 novembre nella suggestiva cornice di Palazzo Uggeri Fenaroli a Brescia, in Via Pace 17, che verrà allestito a festa per l’occasione. Dalle 15.00 alle 19.00 (e sabato e domenica anche dalle 10.00 alle 13.00) le splendide sale affrescate verranno allestite per ospitare le numerose proposte di abiti e accessori generosamente donati dai tanti negozi locali che hanno deciso di sostenere l’iniziativa.

Sono tante le donazioni ricevute, tra queste ricordiamo le principali categorie: oggettistica, abbigliamento, casalinghi, biancheria per la casa, bigiotteria, pelletteria, prodotti enogastronomici e tanto altro, frutto della solidarietà di aziende e privati.