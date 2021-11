“Il Pci e la società italiana nel Novecento”, un convegno della Fondazione Micheletti

Venerdì 12 novembre alle ore 15 presso la Fondazione Micheletti in via Cairoli 9, a Brescia, è in programma il convegno “Popolo, classe operaia, masse. Il Pci e la società italiana nel Novecento”.

Relatori: Santo Peli: “Comunisti e partigiani” – intervento online, Manlio Calegari: “Comunisti e partigiani” – intervento online, Gianfranco Quiligotti: “Danilo Montaldi e la politica comunista”, Antonio Fanelli: “A casa del popolo” – intervento online, Stephen Gundle: “La sfida della cultura di massa” – intervento online, René Capovin: “Populismo e Pci. Una lunga storia”.