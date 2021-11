A Clarabella il premio “Migliori realtà sociali 2021”

(red.) Clarabella è una delle dieci “Migliori Realtà sociali 2021”. Il riconoscimento – assegnato da Fattormia, un progetto che mette in contatto i consumatori con una selezione di aziende che rispettano l’ambiente. L’obiettivo del premio è valorizzare le realtà che svolgono un ruolo attivo nelle comunità, come portatori sani di educazione e professionalità – è arrivato sabato 6 novembre a Milano, nell’ambito della fiera Golosaria.

Il premio è stato consegnato alla cooperativa agricola sociale di Iseo in quanto “realtà che opera basandosi sul riconoscimento del valore della persona, percorrendo strade che promuovono la possibilità per tutti di una partecipazione attiva alla vita sociale ed economica”.

“Siamo felici di questo riconoscimento”, commenta Andrea Rossi, presidente di Clarabella. “L’esperienza della nostra cooperativa dimostra che il lavoro può fare crescere umanamente e professionalmente le persone e creare valore per il territorio e per l’economia locale”.