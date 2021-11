Inaugurati sul territorio della Franciacorta i “Progetti del Cuore”

(red.) Si è tenuta giovedì 4 novembre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione del mezzo di trasporto destinato agli ospiti dell’Associazione Genitori e Amici dei portatori di handicap (A.G.A.P.Ha) e ai cittadini di Capriolo. In questa occasione i “Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul nostro comune, hanno reso disponibile da oggi un mezzo di trasporto per i ragazzi diversamente abili che serve a garantire loro ogni comfort in materia di spostamenti. Un gesto che rafforza l’impegno sociale di A.G.A.P.Ha, reso gratuito per i prossimi anni, durante i quali ci sarà un servizio garantito e gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).

Il progetto era stato avviato per la prima volta due anni fa con la donazione di un Fiat Doblò, completamente attrezzato per consentire lo spostamento di tutti coloro che, avendo difficoltà deambulatorie e non essendo autonomi, si sono trovati in condizione di usufruire di un mezzo attrezzato per raggiungere i luoghi di cura o per svolgere le attività quotidiane. L’Associazione A.G.A.P.Ha., che già anni fa aveva aderito all’iniziativa prendendo in gestione il mezzo di trasporto e mettendolo a disposizione dell’intera comunità, ha contribuito a rinnovare il servizio grazie all’impegno di “Progetti del cuore” per garantire la prosecuzione di questo importante aiuto.

La presentazione si è tenuta Giovedì 4 Novembre presso la sede dell’Associazione A.G.A.P.Ha in Via Trieste, 20 a Capriolo, alla presenza delle attività che hanno reso possibile il progetto. Assieme ai volontari dell’Associazione c’era il Presidente Eugenio Giambattista Zanni che se ne è occupato in prima persona: “Siamo onorati di poter usufruire di questo tipo di aiuto – ha detto Zanni -. Noi serviamo tutta la zona della Franciacorta: da Capriolo, sede della nostra associazione, ad Adro, da Iseo a Coccaglio. Apprezziamo un impegno del genere. Ci occupiamo di fornire servizi per gente che necessita di aiuto. Lavoriamo con soggetti che spesso presentano disabilità mentali, che sono con noi da anni. Il mezzo, un Fiat Doblò completamente attrezzato, viene utilizzato per favorire gli spostamenti dei ragazzi all’interno del paese, per gite e altre attività, per il trasporto di dializzati e altre situazioni di aiuto sanitario. Il mezzo dispone della piattaforma per la carrozzina, questo è per noi un aiuto importante. Stiamo cercando di portare a termine un accordo per la convenzione con un altro ente, quello dei vip clown che lavorano negli ospedali per alleviare la situazione dei ragazzi. Sarà utile anche per qualche famiglia del paese. Lo vogliamo mettere a disposizione di diversa gente. Per noi è un grande aiuto, prima quando dovevamo spostarci facevamo affidamento sulla disponibilità di volontari e famiglie. Con questo mezzo è tutto più coordinato. Gestiamo dai dieci ai venti ragazzi, mediamente facciamo due o tre uscite a settimana. Siamo davvero molto felici di aver ricevuto un dono del genere”.

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, testimonial di ‘Progetti del Cuore’. “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con le quali si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili – ha detto la cantautrice -. La vocazione di questa iniziativa è quella di contribuire alla risoluzione di un problema sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato. Promuovere destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.

Sarà proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che continueranno a essere garantiti questi servizi che rappresentano una necessità impellente sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società “Progetti del Cuore Società Benefit Srl” si occuperà di informare i titolari delle attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.