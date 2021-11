Brescia, uno studente su otto vittima di bullismo

(red.) Bullismo, un fenomeno che si è moltiplicato dopo il lockdown legato alla pandemia e che disegna un quadro preoccupante anche nel bresciano.

Un giovane tra gli 11 ed i 19 anni è stato vittima di violenze o prepotenze, questa spesso avvenute attraverso i social. Si tratta quindi, secondo le stime, di circa 8mila ragazzi che hanno dovuto affrontare violenze, abusi e, talvolta, come testimoniato anche dalla cronaca locale, di aggressioni feroci.

Il fenomeno del cyberbullismo, infatti, è aumentato esponenzialmente, complice anche l’utilizzo più intenso dei mezzi di comunicazione come computer e telefonini.

Per far conoscere il fenomeno, nascosto spesso nelle pieghe della solitudine vissuta da tanti adolescenti, è stato ideato, dalla Rete scolastica di scopo, un progetto, presentato venerdì 5 novembre in Prefettura, alla presenza del vice prefetto vicario Corrado Conforto Galli, del dirigente Ust Giuseppe Bonelli e di Federica Di Cosimo, referente Ust, intitolato “Bullismo e cyber bullismo in rete e nella rete” e si rivolge a studenti, famiglie, personale scolastico.

Sono 27 gli istituti scolastici coinvolti e 11 enti di formazione: ente capofila l’ Einaudi di Chiari insieme con il Gigli di Rovato, il Falcone di Palazzolo sull’Oglio, l’Antonietti di Iseo, cui si aggiungono il Cipia di Chiari e i Comprensivi dell’Ovest e della Franciacorta. Fra gli enti le due Ats, la Camera di Commercio, il Comune di Chiari, la Prefettura. Già 300 persone si sono iscritte agli incontri, segno che il tema è molto sentito e necessita sia di approfondimenti sia di strumenti efficaci per il contrasto e la prevenzione.

Il corso di formazione online prenderà avvio il 15 novembre e proseguirà il 17, il 26, il 29. Relatori sono il filosofo Franco Floris, con la partecipazione della senatrice Elena Ferrara e di Paola Cattenati, del Centro riabilitazione infanzia, adolescenza famiglia. Al termine del percorso verrà indetto un concorso per le scuole e una premiazione per gli studenti che si siano particolarmente distinti nella lotta al bullismo.