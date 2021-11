Immigrazione, lunedì una serata di formazione

Brescia in Azione organizza per lunedì 8 novembre dalle ore 21 alle 22,30 una serata di formazione gratuita sul tema dell’immigrazione. La sessione avrà il compito di spiegare come funziona tecnicamente la cittadinanza (quali regole per ottenerla da parte delle persone straniere) con un passaggio preliminare sul tema dei permessi di soggiorno, e toccherà anche i concetti di “ius soli” e “ius culturae”.

Il relatore sarà Adriano Allieri, responsabile Anolf Aps (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) di Bergamo, moderazione a cura di Alessandro Poni, responsabile formazione e audizioni di Brescia in Azione.

L’inizio è previsto alle ore 21, online su piattaforma Zoom. Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile contattar Brescia in Azione all’indirizzo info@bresciainazione.it o tramite il sito www.bresciainazione.it.