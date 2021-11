Quattro nuovi bandi territoriali per la Fondazione Comunità Bresciana

(red.) Fondazione della Comunità Bresciana conferma la propria presenza al fianco dei territori bresciani e delle realtà che in essi operano per lo sviluppo di specifiche necessità. L’anno 2021 vede confermati i bandi dedicati alle tre valli bresciane Camonica, Trompia/Gobbia e Sabbia e, nel suo secondo anno di edizione, il Bando Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale1 (Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia).

I bandi territoriali si basano sulla diretta partecipazione del territorio di riferimento al cofinanziamento delle risorse, le quali vengono poi incrementate da parte della Fondazione.

Relativamente alle Valli, quattro sono gli ambiti di utilità sociale nei quali i progetti presentati dovranno muoversi: sociale e socio-sanitario; tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale; cultura ed istruzione. Tre invece gli ambiti per il bando dedicato alla Bassa Bresciana: sociale, cultura e formativo.

Possono presentare domanda i soggetti che operano ed abbiano sede operativa nel territorio di riferimento dello specifico bando e che non perseguono finalità di lucro.

BUDGET E COFINANZIATORI

BANDO VALLE CAMONICA – raccolta a patrimonio

Giunto alla sua quindicesima edizione, il bando può contare su un budget di 92.000 euro messo a disposizione da Fondazione Comunità Bresciana attraverso le “erogazioni territoriali” di provenienza Fondazione Cariplo e dai seguenti enti: Comunità Montana di Valle Camonica, Finanziaria di Valle Camonica Spa, Fondazione Camunitas, Sol.Co. Camunia Coop. Soc. Onlus, Fondazione Tassara e Rotary Club Lovere Iseo Breno.

BANDO 2021 VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA – raccolta a patrimonio

Il bando è alla dodicesima edizione con un budget di 61.600 euro messo a disposizione da Fondazione Comunità Bresciana attraverso le “erogazioni territoriali” di provenienza Fondazione Cariplo e dai seguenti enti: Comunità Montana di Valle Trompia, Euroacciai SpA, Matteo Galeri – Dott. Commercialista, Studio Legale Associato Fontana – Ferrari, Intred Spa e i Comuni di Bovezzo, Concesio, Gardone VT, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Tavernole S/M, Nave, Sarezzo e Marmentino.

BANDO 2021 VALLE SABBIA – raccolta a erogazione

Giunto al dodicesimo anno, il bando dispone di un budget pari a 96.000 euro messo a disposizione da Fondazione Comunità Bresciana attraverso le “erogazioni territoriali” di provenienza Fondazione Cariplo e dai seguenti enti: Comunità Montana di Valle Sabbia, Dall’Era Valerio SpA, Imbal Carton srl, Fondo Carlo e Camilla Pasini, Apindustria, Rotary Club Valle Sabbia, Automazioni Industriali Capitanio Srl, Fast Spa, Intred Spa, Ivar Spa, La Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, Studio Legale Associato Fontana – Ferrari, Marmi Ghirardi srl e Banca Valsabbina.

BANDO 2021 AMBITO 9 BASSA BRESCIANA CENTRALE – raccolta a patrimonio

Il bando, nel suo secondo anno di edizione, conta su di un budget pari a 52.000 euro messo a disposizione da Fondazione Comunità Bresciana attraverso le “erogazioni territoriali” di provenienza Fondazione Cariplo, da Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – Ambito 9, Thimus Srl, Fasternet Srl e Coop. Il Gabbiano.

I PROGETTI

I richiedenti dovranno proporre un progetto analiticamente ed esaustivamente strutturato, il cui costo complessivo e documentabile ammonti a non più di € 25.000 iva compresa per i Bandi Valle Camonica, Valle Trompia e Ambito 9. Per il Bando Valle Sabbia i progetti non dovranno superare il costo di €20.000. Il contributo da parte di FCB per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a € 10.000 per i bandi dedicati alle valli ed a €8.000 per il Bando Ambito 9. Il contributo di Fondazione non potrà coprire più del 50% dei costi complessivi del progetto.

Si specifica che tutti i bandi sono a raccolta (a patrimonio o a erogazione) e richiedono quindi la partecipazione diretta delle organizzazioni proponenti che, una volta preselezionate, dovranno raccogliere donazioni che attestino il concreto coinvolgimento della comunità locale nell’attività filantropica. Le percentuali di donazione sono specificate nel regolamento. Le donazioni sono necessarie affinché le organizzazioni siano definitivamente ammesse tra gli assegnatari di contributo.

SCADENZE E MODALITÀ OPERATIVE

• I progetti per i quali le organizzazioni intendono chiedere un contributo devono inderogabilmente pervenire presso la Fondazione – in via telematica accedendo all’Area riservata dal sito www.fondazionebresciana.org – entro martedì 7 dicembre 2021 ore 12.30.

• Entro giovedì 23 dicembre 2021 verranno resi noti i progetti preselezionati.

• Il termine ultimo per la raccolta delle donazioni, secondo le differenti percentuali segnalate nei regolamenti, è fissato per mercoledì 23 febbraio 2022.

• Entro mercoledì 2 marzo 2022 verranno rese note le organizzazioni che hanno conseguito l’obiettivo della raccolta delle donazioni, indispensabile per poter beneficiare del contributo.

• I regolamenti dei nuovi bandi con maggiori dettagli sono pubblicati sul sito web della Fondazione all’indirizzo www.fondazionebresciana.org – sezione “Bandi”.