Autisminsieme si allarga e dona 40mila euro per il sostegno alla disabilità

(red.) La famiglia di Autisminsieme si allarga. Il Fondo, nato nel 2015 dalla sinergia tra Fo.Bap Onlus, Anffas Brescia Onlus, Congrega della Carità Apostolica e Fondazione Dominique Franchi Onlus, conta oggi tra gli aderenti anche CVL – Cooperativa sociale onlus di Lumezzane, che affianca CoGeSS Valle Sabbia, La Nuvola Cooperativa sociale onlus e Spazio Autismo Valle Camonica.

L’obiettivo è di rafforzare la sinergia tra le realtà più significative della provincia, aumentando le possibilità di intervento e di sensibilizzazione del fondo, nato per fare beneficenza ma soprattutto cultura a sostegno dei minori autistici e delle loro famiglie. Oltre al supporto diretto a centri specializzati e ad analoghe iniziative, le finalità di Autisminsieme sono infatti la sensibilizzazione e la diffusione di una qualificata conoscenza sul tema dell’autismo, partendo dalla considerazione che solo il 20% dei minori autistici della provincia di Brescia riesce ad usufruire dei servizi qualificati presenti sul territorio: i centri specializzati a cui è possibile accedere gratuitamente, infatti, hanno un numero di posti limitato, mentre quelli a pagamento hanno costi inaccessibili alla maggior parte delle famiglie.

In tale ottica si inserisce la tessitura di una rete territoriale in grado di legare Autisminsieme ai diversi soggetti che si occupano di disabilità. Tra questi, appunto, CVL, cooperativa che dal 1984 gestisce servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi, oltre a iniziative culturali rivolte alla comunità della Val Trompia.

Le donazioni si trasformano in azioni: nei primi cinque anni dalla sua costituzione, il fondo Autisminsieme ha distribuito quasi 155mila euro in favore dei minori con autismo e delle loro famiglie, attraverso progetti e iniziative organizzati sul territorio. L’ultima commissione del Fondo, tenutasi lo scorso 15 ottobre, ha proposto di erogare oltre 40mila euro in favore di: