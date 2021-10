“B_asta violenza sulle donne”, asta benefica di cento opere d’arte

(red.) “B_asta violenza sulle donne” nasce come progetto nella campagna di sensibilizzazione al tema del contrasto della violenza di genere, pensato e messo in atto dalle volontarie dei quattro sportelli di ascolto dell’Associazione Rete di Daphne, Centro Antiviolenza che opera nel territorio dell’Ovest Bresciano.

Sono stati moltissimi gli artisti che hanno aderito all’appello – informa una nota – mettendo a disposizione la propria opera, a sostegno dell’operato e delle finalità dell’associazione.

“B_asta violenza sulle donne” ha raccolto oltre cento opere d’arte che verranno battute all’asta, sul profilo Instagram dell’associazione, il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne, al seguente link: https://instagram.com/b_astaviolenza?utm_medium=copy_link

Sulla pagina Instagram @b_astaviolenza è postato in anteprima il catalogo completo delle opere, ciascuna con i riferimenti all’autore, ai dettagli e alla base d’asta che, come commento al post si potrà rilanciare con la propria offerta nella giornata del 25 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 0.00. L’offerta migliore si aggiudicherà l’opera e l’acquirente verrà contattato per pagamento e consegna.

Il ricavato potrà finanziare molti progetti dell’associazione: accoglienza, ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza; case rifugio; progetti di inserimento lavorativo e di formazione; autonomia abitativa e tanto altro.

La scelta di attuare un’asta online è dettata dal desiderio di riunire virtualmente i 4 sportelli dislocati tra Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Chiari e Orzinuovi, un vasto territorio che copre ben 44 comuni. In un’unica pagina sono raccolte le opere d’arte di territori tra loro distanti che, come evento collaterale, sarà inoltre possibile ammirare in una mostra itinerante tra i 4 comuni.

Rete di Daphne, in collaborazione con Rete Antiviolenza Aria, accreditata con Regione Lombardia, da anni opera sul territorio per fornire ascolto e sostegno alle donne che desiderano uscire da situazioni di violenza fisica, sessuale, economica e psicologica. A tal fine volontarie e professioniste (assistenti sociali, psicologhe, avvocate) lavorano fianco a fianco con un unico obiettivo: far sì che queste donne possano trovare la strada per uscire dalla violenza, accompagnate da sostegno e competenza.

Queste le date del “circuito artistico”

Palazzolo, Villa Kuepfer, 6 e 7 novembre. L’inaugurazione sarà sabato 6 novembre alle ore 10.30 con aperitivo offerto dall’Associazione Pensionati. Apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00. Domenica 7 novembre, apertura dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, con il TE’ DELLE CINQUE servito dal Gruppo Pensionati, accompagnato dai biscotti artigianali dell’Associazione Le Donne del Terzo Paradiso.

Durante gli orari di apertura della mostra si potranno anche incontrare le volontarie del Mercatino delle Donne di Marzo, che saranno presenti con una piccola postazione, sarà aperta e visibile al pubblico la sartoria dell’Associazione Donne del Terzo Paradiso e si potranno visitare le belle stanze di Villa Kupfer.

Iseo, Fondazione l’Arsenale, vicolo Malinconia, dal 12 al 14 novembre. Inaugurazione venerdì 12 ore 17.00 con l’artista Patrizia Fratus e la sua performance #Virginiapertutte, in progress domenica 14 dalle 15.00 alle 18.00 (su prenotazione)

Orari di apertura della mostra 10.00-12.00 e 15.00-18.00. Presso la Galleria dell’Arsenale si potranno incontrare le artiste, gli artisti e le volontarie dell’associazione per avere informazioni sulle attività del centro antiviolenza, dello sportello e sulle opera.

Chiari Museo della Città di Chiari, piazza G.Zanardelli, dal 19 al 21 novembre. Inaugurazione venerdì ore 18.00 con artiste, artisti e volontarie dello sportello. Sabato alle 15.30 inaugurazione della nuova sede dello Sportello di Chiari in via Valmadrera n.10. Alle 16.00 vi sarà la presentazione e la visita della mostra, alle 16.30 l’esibizione delle artiste di “Meravigliosa”, alle 17.00 Patrizia Fratus presenterà #Virginia per tutte, con una performance che terminerà le domenica pomeriggio. Gli orari di apertura della mostra sono venerdì dalle 18.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Orzinuovi, Fondazione Castello di Padernello, via Cavour, Borgo San Giacomo, dal 25 al 28 novembre. Inaugurazione il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza di genere, alle 18.30, con artiste e artisti, volontarie e operatrici del Centro Antiviolenza, Associazioni e Realtà Istituzionali del territorio. Verrà presentato il trailer del film Matrimoni forzati presentato il 2 settembre al Festival del Cinema di Venezia, accompagnato dai commenti di Parvinder Aoulakh Pinky, una delle 3 protagoniste del film. Bruno Barbieri, psicoterapeuta e presidente dell’associazione “ Il cerchio degli uomini” ci racconterà come aiuta gli uomini che sbagliano. Chiuderanno l’evento la voce e le canzoni di Maria Alberti del Duo Rio Grande.

Gli orari di apertura della mostra: venerdì 10.00-12.00 e 15.00-17.00, sabato e domenica 10.00-12.00 e 14.30-17.30; in queste giornate si potranno incontrare le volontarie di Rete di Daphne a disposizione per informazioni sull’attività del Centro Antiviolenza e delle iniziative dell’associazione.