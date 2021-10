Violenza di genere, un ciclo di appuntamenti in vista del 25 novembre

(red.) L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Brescia organizza, in preparazione e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il ciclo di appuntamenti culturali dal titolo “Insieme contro la violenza di genere”: una rassegna di teatro e musica per sensibilizzare la cittadinanza su questa delicata e attualissima tematica.

Si partirà mercoledì 3 novembre con il recital “Vogliamo restare vive” e si proseguirà martedì 9 novembre con lo spettacolo “Le voci di Anna (Per non dimenticare Anna Politkovskaja)”. Sabato 13 novembre alle 20.30 appuntamento con “L’ultima settimana di navigazione”, suite per mandolino o mandola e chitarra, mentre sabato 20 novembre sarà dedicato a un evento teatrale/forum sull’utilizzo del linguaggio di genere, promosso dalle Commissioni Pari Opportunità di Regione Lombardia e Regione Friuli Venezia Giulia.

Mercoledì 24 novembre di nuovo spazio alla musica con “Donne InVoce”, concerto lirico sinfonico dell’Orchestra Bazzini Consort, diretta da Aram Khacheh (a cura di Soroptimist Club Brescia). Giovedì 25 novembre andrà in scena “Non volevo essere femminista”, di Stella Pulpo in collaborazione con Alessandra Domeneghini, a cura di Teatro Laboratorio con la Commissione Pari Opportunità. La rassegna si concluderà sabato 27 novembre con lo spettacolo “Christine e Lea – le serve”.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo alle 20.30 al Teatro S. Afra (vicolo dell’Ortaglia 6) tranne il concerto del 24 novembre che si terrà nell’Auditorium San Barnaba (corso Magenta 44). Ingresso libero con Green Pass. Per il concerto del 24 novembre è prevista l’offerta libera con finalità benefiche. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail iscrizionisegreteriamorelli@comune.brescia.it.