Fondazione Cogeme a Glasgow per i lavori della COP26 sul clima

(red.) Sarà Carlo Piantoni di Fondazione Cogeme a presenziare come uditore ai lavori dell’imminente Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, conosciuta come COP26. La Conferenza, che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, sarà un momento cruciale in cui i governi di tutto il mondo si troveranno, a cinque anni dalla COP di Parigi, per fare il punto circa la situazione critica del pianeta e soprattutto di instradare le necessarie correzioni di rotta.

Piantoni, referente dei progetti ambientali di Fondazione e conosciuto per il suo impegno anche come presidente dell’associazione RIUSO3 (sui territori di Rovato e Lograto) assumerà dunque le vesti del “cronista corrispondente” raccontando in esclusiva, giorno dopo giorno, i temi “caldi” di questo importante summit, attraverso una sorta di “diario di bordo” sui canali social di Fondazione Cogeme (Facebook e Linkedin).

“Grazie alle solide relazioni intessute in questi anni di lavoro, soprattutto con Kyoto Club”, sottolinea Piantoni, “ci è stata offerta la possibilità di prendere parte agli appuntamenti della COP26 a presidenza inglese. Un grande onore per me e che mi sento di condividere con tutta la struttura ed il consiglio di amministrazione di Fondazione Cogeme i quali mi hanno sin da subito investito di questo incarico”.

La COP26 arriva in un anno ricco di appuntamenti di rilievo internazionale come la Pre-COP e la COP dedicata ai giovani a presidenza italiana che si è svolta recentemente a Milano, così come gli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS e a cui la stessa Fondazione Cogeme, insieme ad Acque Bresciane, ha partecipato con l’iniziativa “ Acqua e sostenibilità” svoltasi a Coccaglio, lo scorso 12 ottobre.

Grande soddisfazione e aspettative giungono infine dal presidente di Fondazione Cogeme, Gabriele Archetti: “Serve darsi obiettivi ambiziosi per ottenere risultati di tale rilievo. Non appena sono stato informato di questa opportunità ho pensato che il consiglio di amministrazione potesse sostenere questa partecipazione proprio perché utile ai nostri territori in termini di crescita, consapevolezza e informazione”.