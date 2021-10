Disabilità, proseguono le giornate di studio a Palazzo Lombardia

(red.) Proseguono a Palazzo Lombardia gli incontri tra Enti e Associazioni per le Giornate di studio in preparazione del nuovo Piano di Azione Regionale (PAR), rivolto alle persone con disabilità. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia guidato da Alessandra Locatelli.

Nell’incontro di domani, venerdì 29 ottobre, si parlerà dell’inclusione per una vita autonoma e indipendente. Il convegno è in programma dalle 10 alle 13 presso l’auditorium ‘Testori’. Nell’ultima giornata, organizzata il 24 novembre all’auditorium ‘Gaber’ di Palazzo Pirelli, si parlerà di benessere, salute e cura per le persone più fragili. Iscrizione e green pass obbligatori.