Massardi (Lega) : “A Brescia vergognosa persecuzione dei cacciatori”

(red.) “Le associazioni venatorie lombarde, in prima linea al corteo, hanno invitato i propri iscritti a raggiungere la manifestazione organizzata oggi a Brescia, per mettere in luce la gravissima questione, più volte evidenziata anche dal consigliere regionale Floriano Massardi, sulle modalità con cui avvengono i controlli a danno soprattutto dei capannisti bresciani”, si legge in una nota.

“A Brescia è in atto un’autentica persecuzione nei confronti dei cacciatori da parte dei Carabinieri Forestali della Sezione operativa antibracconaggio e reati che procedono anche con perquisizioni domiciliari, mettendo sotto sopra gli appartamenti privati per ore”, dice Massardi, vicecapogruppo lombardo della Lega al Pirellone, che ha partecipato alla manifestazione bresciana “Un comportandoti inaudito che va sicuramente oltre quanto consentito dalla legge, ma anche contro il corretto comportamento che dovrebbe mantenere il personale incaricato di tali controlli. Quello che sta avvenendo è l’inizio di una Inquisizione ai danni dell’attività venatoria”.

Massardi chiede “maggior correttezza e legalità nelle attività di controllo e ispezione effettuati dai Carabinieri Forestali dei Soaeda: “La massiccia partecipazione dei cacciatori ha consentito di ottenere per mercoledì un incontro con il Prefetto di Brescia al quale parteciperò assieme alle associazioni venatorie”.