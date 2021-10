I bresciani a Roma per la manifestazione antifascista

(red.) C’erano anche moltissimi bresciani sabato pomeriggio in piazza San Giovanni a Roma a manifestare per l’antifascismo, per il lavoro e la democrazia, contro le destre e tutti i violenti. Una piazza ricca delle bandiere sindacali, ma priva dei simboli di partito, con 200 mila persone a dire mai più fascismi.

Sul palco si sono alternati i rappresentanti dei lavoratori per denunciare l’assalto di sabato scorso alla sede della Cgil da parte dei neofascisti e dei No Green Pass. Per finire, le note di “Bella Ciao”.

In questa pagina pubblichiamo alcune foto delle delegazioni bresciane di Cgil e Cisl, partite dalla nostra città per partecipare alla manifestazione.