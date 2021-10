Rave party di Verolavecchia, confiscato materiale per 10 mila euro

(red.) Ricordate il rave party di Verolavecchia? Il 29 agosto 2021 a Monticelli d’Oglio, frazione di Verolavecchia, si è tenuto all’interno di un fondo agricolo un rave party con musica, danze e centinaia di partecipanti arrivati anche da fuori provincia dopo il passaparola su internet e sui social.

L’intervento del personale della Questura di Brescia ha consentito di individuare ed identificare gli organizzatori dell’evento (due ragazzi residenti nella provincia di Brescia ed uno in provincia di Verona) i quali avevano organizzato l’avvenimento con finalità di lucro, anche se privi della prescritta autorizzazione.

Agli organizzatori è stata contestata la violazione dell’art. 68 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n.733 T.U.L.P.S. in relazione all’articolo 666 del Codice Penale, depenalizzato in sanzione amministrativa pecuniaria, consentendo il sequestro di tutte le apparecchiature e le strumentazioni, tra cui figurano alcune consolle da Deejay, parecchie casse acustiche, luci stroboscopiche e diversi generatori elettrici a scoppio per un valore di mercato di circa 10mila euro. Il sindaco di Verolavecchia ha disposto la confisca del materiale.