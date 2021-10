“Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futuro”, un convegno Mcl

(red.) S’intitola “Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futuro. Verso la 49esima settimana sociale dei cattolici italiani” il convegno in programma per sabato 16 ottobre 2021 a partire dalle ore 9 nell’aula magna dell’Università Cattolica in via Trieste 17 a Brescia. Organizza il Movimento Cristiano Lavoratori. Prenotazione consigliata alla mail: segreteria@mclbrescia.it.

Nella locandina qui sotto il programma completo.