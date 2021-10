Inaugurato il bar a Casa di Industria gestito dalla Cooperativa Sociale Essere

(red.) Fondazione “Casa di Industria” Onlus, nel rinnovare la gestione del bar interno alla RSA situata in Via Veronica Gambara 6, ha deciso di rivolgersi alla Cooperativa Sociale Essere, una cooperativa di tipo B che da alcuni anni opera sul territorio al fine di offrire opportunità lavorative a persone che da tempo sono fuori dal mercato del lavoro. Fondazione “Casa di Industria” Onlus ha ritenuto importante, in quanto anch’esso Ente del Terzo Settore, proseguire nel lavoro di valorizzazione del no-profit al fine di creare sinergie durature che rafforzino la rete di servizi presenti in città.

Giovedì 14 ottobre alle ore 11.00 è stato inaugurato il “Bar della Buona Vita”, cuore pulsante della quotidianità della nostra casa ed uno spazio in cui ospiti, familiari ed operatori potranno trascorrere momenti in compagnia ricchi di convivialità.