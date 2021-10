DifendiAmo Onlus per Unicef a tutela delle donne e dei bambini dell’Afghanistan

(red.) Un supporto importante a sostegno del progetto “Emergenza Afghanistan” di UNICEF. Merito dell’associazione DifendiAmo Onlus, costituita nel 2019 da un gruppo di professionisti avvocati e psicoterapeute che si occupano da anni della materia del diritto di famiglia e dei minori, dell’assistenza di persone in genere. L’obiettivo principale dell’associazione è di tutelare i soggetti vulnerabili di maltrattamenti e di violenze di genere subite, anche all’interno delle mura domestiche, e/o nelle forme di stalking, bullismo, cyberbullismo e body shaming.

«DifendiAmo svolge un’attività di sensibilizzazione e promozione di eventi, di formazione per indurre le vittime a conoscere oltre gli aspetti e le conseguenze legali, anche le dinamiche psicologiche che ne derivano – spiega la presidente, avvocato Maria Cristina Tramacere – cerchiamo di supportare le vittime, e i soggetti in genere mediante il sostegno e tutela legale, e psicologica anche in funzione alle donne e ai minori. L’associazione quindi, si avvale della collaborazione di operatori specializzati, che si occupano di analizzare il problema, e di avvocati e di psicoterapeuti che si occupano della consulenza e dello studio del caso. DifendiAmo promuove altresì iniziative anche a livello mediatico di sensibilizzazione su temi che riguardano, violenze, abusi, discriminazioni, anche eventualmente con l’ausilio di personaggi pubblici».

Il primo evento post Covid, organizzato dall’associazione, è stata la Charity Dinner presso il Golf Franciacorta, con la presenza di special guest quali Anna Tatangelo, Tancredi, Federica Marinari e Matteo Faustini. Da quanto raccolto durante la serata, DifendiAmo Onlus ha devoluto 5.000 euro ad UNICEF per le donne ed i bambini in Afghanistan.

«UNICEF è presente in Afghanistan – evidenzia il presidente del comitato provinciale UNICEF Gianfranco Missiaia – dove stiamo lavorando senza sosta per garantire l’apporto di medicinali, la fornitura di acqua potabile e kit igienico sanitari, alimenti terapeutici per i bambini gravamente malnutriti e per offrire assistenza psicosociale. Ringraziamo di cuore l’avvocato Tramacere, tutto il team di DifendiAmo Onlus e quanti hanno contribuito con tanta generosità: il loro aiuto ci permetterà di aiutare molte famiglie in difficoltà».