Conoscere i populismi, un ciclo di incontri di Cultura Libera

(red.) L’associazione Cultura Libera ha organizzato un ciclo di incontri sul tema dei populismi dal titolo “Populismi: perché”.

Il primo incontro è in programma lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 18 nella Sala Giudici di Palazzo della Loggia a Brescia sul tema “Sillabario di base. Fascismo, nazionalismo, sovranismo, patriottismo”. Ne parlano Rolando Anni, Adelaide Baldo, Roberto Cammarata, Maria Paola Pasini.

Qui sotto la locandina con il programma completo.

I posti sono limitati e l’ingresso è libero su prenotazione con l’esibizione del Green Pass. Email per prenotazioni: 2020culturalibera@gmail.com.

Gli eventi saranno trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook di Cultura Libera.