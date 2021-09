Massardi (Lega): “Dalla Regione 1,25 milioni per la Protezione Civile nel Bresciano”

(red.) Un contributo da 16 milioni di euro da parte della Giunta Regionale destinato alle province lombarde per dare maggiore forza alla rete di Protezione Civile nella nostra Regione. “Risorse importanti”, afferma Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in Consiglio Regionale, “per consentire un’azione ancora più efficiente ai volontari della Protezione Civile. Per la Provincia di Brescia si tratta di 1 milione e 250 mila euro. Un segno di grande attenzione che andrà a potenziare la rete dei Centri Polifunzionali di emergenza dislocati sul nostro territorio”.

“Durante la pandemia e nella fase di vaccinazione massiva, le donne e gli uomini della Protezione Civile hanno saputo distinguersi per la loro abnegazione e la loro determinazione”, conclude Massardi “Anche nelle situazioni di grande difficoltà causate dal maltempo i volontari hanno dato prova di coraggio, mettendo a disposizione il loro tempo per il ripristino della sicurezza e nel soccorso alla popolazione”.