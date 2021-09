Difesa della patria e nonviolenza: iniziativa per le giovani generazioni

(red.) In occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza – istituita nel 2007 dall’assemblea generale dell’Onu per il 2 ottobre (compleanno di Mohandas K. Gandhi) – il Movimento Nonviolento di Brescia ha deciso di rivolgersi direttamente alle giovani generazioni con una proposta indirizzata alle studentesse e agli studenti delle scuole medie e superiori.

Nato e sviluppato all’interno del percorso di “Manifesto Costituente” – un’iniziativa lanciata dall’Anpi Scuola di Brescia per i 75 anni dall’insediamento dell’Assemblea Costituente e che ha coinvolto oltre 50 associazioni locali nel corso del 2021 – l’

“Partendo dall’articolo 52 della Costituzione – “La difesa della patria è sacro dovere del cittadino…” – abbiamo elaborato un ipertesto che ha l’obiettivo di aiutare a porsi domande, conoscere esperienze alternative e cercare risposte senza fermarsi a quelle più immediate”, informa una nota. “Abbiamo deciso di affrontare questo articolo della nostra Costituzione perché pensiamo sia tornato di stringente attualità negli ultimi mesi. Un anno e mezzo di pandemia ha messo in evidenza tutte le storture di una politica che negli ultimi anni ha inteso il concetto di difesa solo ed esclusivamente come una questione militare, incrementando a dismisura i fondi per gli acquisti di armamenti sempre più nuovi e distruttivi e sottraendo preziose risorse a sanità, scuola e trasporto pubblico. La politica oggi, nonostante tutto, sembra non mettere in discussione il proprio operato, ma anzi continua imperterrita a prospettare un ritorno alla normalità, senza rendersi conto che proprio quella presunta normalità è stata la causa della situazione attuale”.

“Perché allora rivolgerci ai giovani con questo progetto?”, prosegue il comunicato. “Perché riteniamo che la speranza di un futuro diverso siano loro. Gli stessi giovani che scendono in piazza con Friday For Future per chiedere una inversione di rotta nella sin qui dissennata gestione politiche ambientali. In questo loro agire c’è la dimostrazione di quale pericolo sentano incombente, l’emergenza climatica, e di come sappiano, magari inconsciamente, che non può in alcun modo essere fermata con armi ed eserciti. Il progetto che abbiamo creato è libero e gratuito. Ogni insegnante delle scuole medie e superiori che volesse avere maggiori informazioni può contattarci inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica articolo52mnbs@gmail.com oppure telefonando allo 030/3229343 il lunedì e mercoledì dalle ore 14 alle 19, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13″.difesa