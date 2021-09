Pandemia, “Come comunicare senza escludere”

(red.) Venerdì 24 settembre si è svolta la conferenza “Come comunicare senza escludere” patrocinata dal Comune di Brescia e organizzata dal gruppo giovani #Collisioni dell’Associazione Bissolati presso la sede in via Leonida Bissolati, in città.

La serata ha avuto come partner l’Associazione Conosci LIS (Linguaggio internazionale dei segni) di Bergamo e come ospiti Elisabetta Maio e Anna Vernillo.

Al centro della conferenza le difficoltà comunicative che le persone appartenenti alla comunità sorda incontrano ogni giorno a causa dell’uso della mascherina, la quale priva loro di una componente comunicativa fondamentale quale è la lettura del labiale; gli accorgimenti e le modalità comunicative che tutti dovremmo essere chiamati a conoscere e mettere in pratica per favorire una comunicazione inclusiva; le testimonianze dirette di come le modalità comunicative per le persone sorde, in seguito e a causa alla pandemia, siano cambiate radicalmente.

La conferenza si è conclusa con la proposta di alcune attività che hanno permesso ai partecipanti di sperimentare in prima persona le difficoltà comunicative vissute dalle persone con differenti disabilità sia uditive che visive.