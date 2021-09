Ghedi, per Nascimbeni arriva l’espulsione da Forza Italia

(red.) Forza Italia espellerà dal partito Dino Nascimbeni, capogruppo in comune a Ghedi. “Il capogruppo di Forza Italia al comune di Ghedi, Dino Nascimbeni, a seguito delle sue censurabili e inammissibili affermazioni contro la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è stato deferito ai probiviri per l’immediata espulsione dal partito”si legge in una nota Alessandro Mattinzoli, coordinatore provinciale di Forza Italia a Brescia.

Nascimbeni aveva commentato un post su Facebook rivolgendosi con toni pesanti alla ministra degli Interni Luciana Lamorgese: “Dovrebbero stuprare lei, ma chi ha il coraggio”. La sua frase aveva suscitato pesanti reazioni sia in consiglio comunale, sia da parte della Commissione Pari Opportunità di Brescia.

Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per il Sud Mara Carfagna: “Tutta la mia solidarietà politica e umana al ministro Luciana Lamorgese. È inaudito leggere di un esponente locale di FI che per attaccarla invita allo stupro e sono certa che il partito prenderà drastici provvedimenti”. Così è stato.