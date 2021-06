Violi (M5S) “La risoluzione sui territori montani è un libro dei sogni”

“La risoluzione purtroppo è libro dei sogni. Contiene molte parole su che cosa dovrebbe essere o avere la montagna ma non contiene soluzioni concrete e soldi veri. La gente di quei territori è pratica, merita meno documenti e più concretezza”, così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, ha commentato l’approvazione del consiglio regionale della Lombardia della risoluzione “in favore dei territori montani”.

“Assistiamo a un film già visto”, prosegue Violi: “in Lombardia si approvano documenti pieni di promesse e impegni, ma poi si tagliano sistematicamente le risorse. È successo ai punti nascita che sono stati smantellati e costringono chi vive sulle alpi e le prealpi lombarde a lunghi spostamenti su strade difficili. Questa risoluzione è un atto nel quale non crediamo e dopo la bocciatura di emendamenti che l’avrebbero resa più concreta non possiamo che astenerci sul voto”.

“Sui territori più fragili serve coerenza. Se vogliamo davvero combattere lo spopolamento i temi centrali sono due e cioè i servizi sanitari e i servizi scolastici. Cresciamo i nostri figli dove esistono servizi sanitari efficienti e una offerta formativa e culturale adeguata. È inutile che raccontiamo storie a chi vive la montagna, questa risoluzione senza atti veri e soldi veri è lettera morta. Tra un mese approveremo l’assestamento, basterebbe un emendamento condiviso per dare risorse ai territori svantaggiati”, conclude l’esponente del M5S.