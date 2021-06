A Elnòs Shopping People&Planet Positive, con premi e dirette Istagram

(red.) Fino a mercoledì 30 giugno, Elnòs Shopping ospiterà focus di comunicazione e attività legate alla sensibilizzazione in termini di sostenibilità ambientale e sociale. In primis, ai visitatori sarà proposta la possibilità di partecipare a un concorso con vincite istantanee in gift card, spendibili all’interno della galleria, per un montepremi totale di 10.000 euro (il regolamento è disponibile sul sito elnosshopping.info).

Per partecipare al concorso, sarà necessaria una spesa minima di 5 euro in bar e ristoranti e di 20 euro negli altri negozi del centro commerciale, anche cumulando diversi scontrini e senza vincoli all’acquisto di specifici prodotti. Al crescere degli importi spesi aumenterà per i clienti il numero di giocate possibili.

Ma soprattutto sarà possibile ottenere giocate extra acquistando nei singoli esercizi specifici prodotti “People&Planet Positive”, riconosciuti tali per differenti criteri: dal risparmio di acqua ed energia, alla riduzione degli sprechi, alla sostenibilità data dai materiali fino alla responsabilità sociale nell’ottica di un’economia circolare.

Per supportare il progetto “People&Planet Positive”, Elnòs Shopping ha fortemente voluto anche la serie di live Instagram #FormidabileSostenibile, in diretta sul profilo ufficiale del centro commerciale @elnos_shopping. Gaia Segattini (@gaiasegattini), fashion designer con 18 anni di esperienza come freelance su marchi di target giovane internazionali (che si occupa di divulgazione su tematiche riguardanti la sostenibilità, il made in Italy e la buona imprenditoria, cercando ogni giorno di costruire lo spirito critico del suo pubblico), intervisterà ospiti speciali per parlare insieme di green, etica e handmade a 360 gradi.

La prima puntata del format online sarà live il prossimo 22 giugno alle ore 18.30 con Silvia Stella (@silviastella_). Insieme, parleranno di come sta cambiando il mondo del tessile, dai materiali alla comunicazione, passando anche per nuovi modi di vendita.

La seconda puntata, invece, si terrà su Instagram il 29 giugno alle ore 18.30. Questa volta, Gaia Segattini dialogherà con Francesca Mitolo, fondatrice di Rén Collective, il movimento per la moda sostenibile (@ren_collective), riguardo nuovi materiali, comportamenti virtuosi e nuove competenze in fatto di sostenibilità.

Dopo ciascuna diretta, le video-interviste di #FormidabileSostenibile saranno salvate sulla IGTV di @elnos_shopping per essere riviste anche in un secondo momento.