1000 Miglia, una Aston Martin DBX rosa per il Women’s cancer centre

Alla guida dell’auto si stanno alternando diverse testimonial per sostenere la causa: ieri è stato il turno della celebrity Melissa Satta e della Dottoressa Viviana Galimberti, Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dello IEO-Istituto Europeo di Oncologia che ha commentato: “Ringrazio la Fondazione IEO-Monzino e 1000 Miglia per avermi dato l’opportunità di partecipare a questa edizione della gara più bella del mondo. Un’esperienza per me importante e ricca di significato visto che ci permette di raccogliere fondi a favore del WOMEN’S CANCER CENTRE, il centro dedicato alla prevenzione e alla cura dei tumori femminili dell’ IEO. Il nostro obiettivo è infatti quello di stare a fianco delle donne in questi momenti particolarmente delicati, non solo durante le terapie ma anche nella fase di guarigione, accompagnandole di nuovo poi nella quotidianità. Non per niente il nostro slogan è proprio “sempre con le donne: prima, durante e dopo”. Questo periodo di pandemia ci ha fatto capire il ruolo fondamentale giocato dalla ricerca, continuiamo dunque a sostenerla perché proprio da qui che passa il futuro. I fondi raccolti da questa campagna ci aiuteranno a offrire percorsi dedicati alle donne sempre più innovativi e personalizzati, grazie dunque a tutti quelli che ci sosterranno”.

Oggi a bordo della pink car ci sono la conduttrice televisiva Caterina Balivo e Warly Tomei, board member della Fondazione IEO-Monzino, mentre domani sarà il turno nuovamente di Warly Tomei insieme a Umberta Gnutti Beretta sempre del board della Fondazione. Sabato, per l’ultima tappa, saranno alla guida Cristina Parodi e Francesca Piccinini.

Chiunque potrà sostenere il progetto facendo una donazione libera attraverso la pagina di crowdfunding dedicata: https://partecipa.fondazioneieoccm.it/projects/1000-miglia-experience-per-la-ricerca