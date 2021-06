Massardi (Lega): “5 milioni per mezzi e attrezzature della Protezione civile”

(red.) L’amministrazione regionale ha stabilito i criteri di assegnazione delle risorse che consentiranno ai volontari della Protezione civile di ottenere contributi per l’acquisto di mezzi di trasporto, dotazioni tecniche e attrezzature necessari per la gestione delle emergenze.

“Il ruolo della Protezione civile, dallo scoppio della pandemia da Covid19 ad oggi, è stato cruciale”, spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo in consiglio regionale per la Lega. “I volontari hanno messo in campo uomini e risorse ingenti, dando un contributo straordinario alla lotta al virus; tutte le dotazioni in loro possesso sono state utilizzate in modo continuativo a ritmi altissimi e proprio per questo motivo si è evidenziata la necessità di proseguire la politica di implementazione e ammodernamento delle dotazioni del sistema, adattandole alle esigenze territoriali e rispondendo ai loro particolari bisogni”.

La misura prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro, distribuiti sul triennio 2021-2023, a sostegno dell’operatività dei volontari di Protezione civile. Questi fondi saranno messi a disposizione degli Enti locali, tra cui Comuni e Comunità montane.

“L’attuazione di questa misura testimonia, ancora una volta, la grande attenzione dell’istituzione regionale nei confronti dei nostri volontari di Protezione civile, risorsa preziosa per la nostra comunità e da sempre in prima linea nella gestione di situazioni emergenziali”, conclude Massardi. “dopo i drammatici sforzi a cui sono stati chiamati negli ultimi mesi, un sostegno economico importante come questo era doveroso. Regione Lombardia è con loro e continuerà ad esserlo sempre, per un costante miglioramento del sistema”.