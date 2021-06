Giovedì “Gmf meets Indica”: si parla di agroalimentare e ristorazione

(red.) Giovedì 17 giugno “Gmf meets Indica” approda a Brescia con la Ground Music Conference alle ore 18, al MO.CA di via Moretto 78. La conferenza dal titolo “Agroalimentare e ristorazione: verso un circolo virtuoso”. Si darà uno spazio particolare al rapporto tra la ristorazione e il settore locale agroalimentare, con attenzione alle realtà piccole e medie, probabilmente le più adeguate a interpretare necessità e desiderio di prodotti sostenibili e identitari al fine di esprimere al meglio le grandi potenzialità di un binomio indispensabile per costruire una solida ripresa. Il convegno vedrà come relatori l’agronomo Fausto Cavalli anche titolare della Bevilatte Srl, società che promuove ed organizza l’attività di vendita diretta di numerosi agricoltori e Carlos Mac Adden, giornalista pubblicista enogastronomico.

La serata proseguirà a Palazzo Broletto alle ore 21 con i concerti dedicati all’etichetta discografica “We Insist!”, con l’esibizione di Sebi Tramontana al trombone e Luca Tilli al cello, il cui dialogo si realizza come una sorta di diario illustrato a quattro mani, con segni, colori e proporzioni che variano sul filo umorale del racconto. Alle 22 seguirà la performance di Gianmaria Aprile alla chitarra elettrica e al guquin, strumento musicale a corde cinese.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: www.groundmusicfestival.com