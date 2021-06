Ikea Brescia: una Plant Box per sostenere la onlus Maremosso

(red.) Da sempre la missione di Ikea è quella di migliorare la vita quotidiana della maggioranza delle persone rispettando i limiti del pianeta e lo fa prendendosi cura ogni giorno delle case di milioni di persone, ispirandone le scelte, per creare un futuro migliore, coniugando la crescita economica con la protezione dell’ambiente e il sostegno alla comunità.

Per questo nasce a Brescia un progetto a sostegno dell’associazione di volontariato Maremosso Onlus: nello store di Roncadelle i visitatori potranno acquistare una Plant Box speciale, un’edizione limitata realizzata a partire dal cartone smaltito e riciclato dal negozio.

La scatola, certificata FSC, è pensata per trasportare e conservare piccole piante che aiutano a migliorare la vita in casa, assorbendo agenti inquinanti presenti nell’aria degli spazi domestici.

L’intero ricavato della vendita della Plant Box sarà devoluto interamente a MAREMOSSO Onlus per sostenere i progetti attivi sul territorio.

“In IKEA lavoriamo ogni giorno per avere un impatto positivo sulle persone delle comunità in cui operiamo e sul Pianeta e lo abbiamo fatto anche con questo progetto” dichiara Alessandra Zelmira Vezzola, Market Manager IKEA Brescia “Grazie alla Plant Box e al supporto dei nostri clienti, siamo orgogliosi di poter sostenere una realtà così preziosa per il territorio come l’associazione MAREMOSSO, rispettando al contempo la natura e l’ambiente”.

L’Associazione di volontariato MAREMOSSO Onlus è fin dalla sua fondazione impegnata a supportare persone in estrema fragilità con progetti ispirati ai principi di solidarismo e dell’equità sociale e promuovendo buone prassi di economia circolare che trasformano nel quotidiano la cultura degli sprechi in ecologia integrale ed economia del bene comune.