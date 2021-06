Lombardia, innovazione nel fronteggiare il Covid: premiate 6 aziende bresciane

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 10 giugno, in Regione Lombardia si è tenuta la cerimonia di premiazione di venti realtà nell’ambito del riconoscimento “Impresa oltre l’impresa” promosso dallo stesso Pirellone con Il Sole 24 Ore per premiare l’impegno delle aziende lombarde che hanno adottato iniziative particolari e organizzate di innovazione per fronteggiare la pandemia. E tra le realtà interessate, sei sono bresciane. Si parla di Acque Bresciane, Antares Vision, Cmc Industries, Feralpi, Streparava e LM Medical Division.

Acque Bresciane ha ricevuto il riconoscimento per il suo progetto “Archimede, la spinta dell’acqua” con la ripartenza veloce dei cantieri, il pagamento dei fornitori e 300 mila euro messi a disposizione dei Comuni per aiutare le utenze in difficoltà durante il periodo pandemico. Antares Vision è stata premiata per il portale anti-covid “Track My Health” in grado di certificare gli ingressi e per una gestione in sicurezza degli accessi. Cmc Industries di Cazzago San Martino ha adottato delle misure ancora più restrittive nella nuova organizzazione della struttura aziendale tra messa in sicurezza e igiene.

La Feralpi è stata premiata per le iniziative a tutela della salute dei propri dipendenti e la Streparava per aver attivato un comitato di prevenzione con cui contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria. Infine, la LM Medical Division ha continuato, nonostante l’emergenza, nel produrre elementi per rifornire gli ospedali. Tutti sono stati premiati dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e dal governatore Attilio Fontana.