Conad, tra il 2022 e il 2023 altri punti vendita a Dello e Sirmione

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 10 giugno, il gruppo Conad Centro Nord ha diffuso una serie di numeri legati al proprio fatturato e bilancio, che comprendono ovviamente anche la nostra provincia di Brescia dove negli ultimi due anni la catena si è allargata, inglobando i punti vendita che erano di Auchan. Per quanto riguarda il nostro territorio bresciano, il gruppo Conad ha avuto una presenza del 12,4% con un aumento del 3,7% rispetto al 2019 e con attualmente 42 punti vendita.

A questi si aggiungono anche 9 parafarmacie e in totale 1.673 dipendenti. Il fatturato dell’anno per quanto riguarda la nostra provincia è di 285,5 milioni di euro. I numeri sono stati forniti dal nuovo presidente di Conad Centro Nord Luca Signorini. E la catena si allargherà nel 2022 con un nuovo negozio a Dello e nel 2023 a Sirmione per un investimento di 18 milioni di euro e altri 30 addetti sul territorio. Tra l’altro, la stessa catena ha già dato il proprio interesse a rilevare alcuni punti vendita del gruppo L’Alco.