Sirmione, da una villa romana alle Grotte di Catullo emerge un porticato

(red.) La provincia bresciana, in particolare tra la città e anche il basso lago di Garda, è nota per essere stata nella storia un punto di riferimento dei romani al nord Italia. E per questo motivo nel corso degli anni non mancano interventi di restauro che fanno scoprire anche delle piacevoli novità. Una delle ultime, di cui dà notizia il Giornale di Brescia e risalente ad alcuni giorni prima di lunedì 7 giugno, riguarda un ritrovamento archeologico alle Grotte di Catullo a Sirmione. In questo luogo, mentre era in corso l’ultimo intervento di restauro alla cisterna nella villa romana sono emersi i resti di un porticato.

A rivelarlo, nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano bresciano, è stata la direttrice del museo Flora Berizzi. Di fatto è emersa una pavimentazione che, continuando a scavare, ha fatto emergere dei resti di colonne di una villa del primo secolo prima di Cristo. E al momento, considerate le poche possibilità economiche di andare avanti, lo scavo sarà di nuovo chiuso per poi essere riaperto in futuro, quando anche i Musei regionali della Lombardia, dai quali dipendono le Grotte di Catullo, per un progetto ben definito.