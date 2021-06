Ristoranti e Vini d’Italia del 2021, dominano Miramonti l’Altro e i Franciacorta

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 31 maggio, si è svolta in diretta streaming la presentazione della 43° edizione della guida “Ristoranti e Vini d’Italia dell’Espresso 2021” con i gusti dei ristoranti, delle pizzerie e dei vini migliori e tra i quali hanno grande voce anche i bresciani. Il Miramonti l’Altro di Concesio conferma per il quarto anno consecutivo il Cappello d’Oro, da aggiungere al riconoscimento per Daniela Piscini, sorella del fondatore Mauro Piscini e moglie del celebre chef Philippe Léveillé.

A Cinque Cappelli c’è Stefano Baiocco di Villa Feltrinelli con Riccardo Camanini del Lido 84 di Gardone Riviera. Scendendo, a quota Tre Cappelli ci sono Alberto Gipponi del Dina di Gussago e il Gambero di Calvisano. Con i Due Cappelli, compare la novità Due Colombe di Borgonato, seguito dal Leonefelice di Erbusco, Saur e Sedicesimo Secolo di Orzinuovi. Infine, Un Cappello per la novità La Piazzetta 2070 a Sant’Eufemia, per il bistrot di Alessando Lanzani a Brescia e il ristorante della fattoria Il Colmetto a Rodengo Saiano.

Per quanto riguarda le pizze, prevalgono quelle di Franco Pepe all’Albereta di Erbusco e di Antonio Pappalardo alla Cascina dei Sapori. Infine, sul fronte dei vini, ci sono dodici prodotti del Franciacorta che hanno ottenuto le Cinque Bottiglie, il massimo.