Massardi (Lega): “Fondi in arrivo per i distaccamenti territoriali dei Vigili del Fuoco”

(red.) Apre oggi, martedì 1 giugno, il bando regionale finalizzato all’assegnazione di contributi a favore delle Onlus, delle Aps e delle Organizzazioni di volontariato aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno a un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale.

Potranno essere acquistate dotazioni tecnico/strumentali, quali, ad esempio: radio portatili, motoseghe, termocamere, gruppi da soccorso idraulico e da soccorso a batteria, kit di puntellamento, pedane da soccorso per mezzi pesanti, motopompe e sacche per soccorso e autoprotezione. In generale, le dotazioni di cui è chiesta l’acquisizione, devono essere coerenti con le tipologie adottate dal Corpo Nazionale dei Vvf, congruenti con quelle già in dotazione al distaccamento volontario richiedente e al Comando provinciale di appartenenza, e conformi alla regola dell’arte.

“Si tratta di una misura del valore economico di 1 milione di euro”, fa sapere Floriano Massardi, vicecapogruppo del Carroccio in Consiglio Regionale della Lombardia. “ed è finalizzata all’acquisto di mezzi e dotazioni tecniche da assegnare alle sedi dislocate sul territorio lombardo. Il contributo erogabile è a fondo perduto e arriva a coprire il 100% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 25.000 euro per richiesta. Le domande di partecipazione al bando sono da presentarsi sull’apposita piattaforma digitale online di Regione Lombardia “Bandi Online”, dal 1° al 30 giugno prossimo”.

“Si tratta di una misura fondamentale perché i volontari rappresentano un’importante risorsa per la nostra comunità, per la tutela della cittadinanza e del territorio. Come Amministrazione regionale abbiamo sempre avuto obiettivo di migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco e perseguiamo questo obiettivo rinnovando di anno in anno le risorse regionali messe a disposizione per l’acquisto di queste strumentazioni” conclude Massardi.