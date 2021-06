25 nuovi Cavalieri del Lavoro, c’è il bresciano Nicola Risatti (Blu Hotels)

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 31 maggio, in vista delle celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha insignito dell’onorificenza di Cavalieri del Lavoro 25 personalità. E tra loro c’è anche il bresciano Nicola Risatti, a capo della compagnia di alberghi Blu Hotels che ha la sede centrale a Salò, sul lago di Garda. Il gruppo è nato nel 1993 con alcuni hotel distribuiti sul Benaco e in altre regioni italiane, per poi allargarsi in ogni luogo turistico. Ad oggi la compagnia conta di 3.500 camere, un milione di presenze ogni anno e fino a 670 addetti. Le ultime due strutture in ordine di tempo sono state aperte a Brescia e Milano nel settore business.