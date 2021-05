Per Stefania Zambelli (Lega), missione istituzionale in Sudafrica

(red.) Nei giorni scorsi l’europarlamentare del Carroccio Stefania Zambelli si è recata in Sudafrica per una missione istituzionale volta a comprendere da vicino le complesse dinamiche del Paese in cui vive la comunità italiana più numerosa del continente africano. Sono circa 40 mila gli italiani che vivono nel Paese, tra molte difficoltà legate soprattutto alla sicurezza. Si tratta di un territorio tanto affascinante quanto problematico – informa una nota – con costanti tensioni razziali. Difatti, soltanto l’anno scorso sono stati registrati 25 mila omicidi, tra questi numerosi sono agricoltori bianchi che subiscono rapine e torture nelle loro abitazioni.

La missione in Sudafrica è stata anche un’occasione preziosa – si legge nel comunicato – per rendere onore ai caduti italiani nel territorio africano presso il cimitero Zonderwater, nel quale sono sepolti 252 soldati italiani, tra cui numerosi sono i lombardi ed in particolare i bresciani.

“Un approfondimento costruttivo e istruttivo, di cui farò tesoro in futuro nei lavori nelle commissioni al Parlamento Europeo, per analizzare meglio le diverse dinamiche geopolitiche interne al continente africano, affinché anche l’Europa possa fare la sua parte per garantire ordine, sicurezza e stabilità”, ha chiosato Zambelli.