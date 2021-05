Lombardia, Rosa Camuna 2021 al cardinale bresciano Giovanni Battista Re

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 28 maggio, nell’auditorium Testori al palazzo Lombardia sono stati consegnati i riconoscimenti e le menzioni del Premio “Rosa Comuna 2021”. E’ il tradizionale e annuale appuntamento della Regione, insieme alla festa della Lombardia che si celebra oggi, sabato, per premiare, su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale, le associazioni, gli enti e le persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

E una delle ultime destinatarie del premio era stata la celebre e ora compianta danzatrice Carla Fracci che, a causa della pandemia, non aveva potuto ricevere nelle proprie mani il premio. “Il nostro intento è quello di certificare come la Regione considerasse la sua carriera un simbolo dell’eccellenza lombarda nel mondo – ha detto il governatore Fontana – sottolineando un ringraziamento per chi, a vario titolo, si è contraddistinto portando alto il nome della nostra regione e affermando l’orgoglio di essere lombardi”.

E tra i premiati c’è anche il cardinale bresciano Giovanni Battista Re. “Un uomo di profonda fede, capace di guidare la comunità camuna nel percorso spirituale e nella vita quotidiana – si legge nella motivazione – ha servito la sua Diocesi con impegno, assumendo responsabilità e ruoli di prestigio, ma conservando sempre un grande attaccamento alle sue radici montane e al territorio camuno”.