Mercoledì 26 maggio doppio appuntamento con la sostenibilità

(red.) Doppio appuntamento con la sostenibilità mercoledì 26 maggio 2021.

Il primo è in programma dalle 10,30 con il webinar a cura di Legambiente sul tema della preparazione al riutilizzo. L’iniziativa (in diretta sulla pagina Facebook Economie Circolari) è organizzata da Legambiente che con il progetto “Ecco. Tutto torna” si propone di diffondere informazioni in tema di economia circolare, non solo come riutilizzo e riciclo dei rifiuti ma come strumento democratico e inclusivo per aumentare la consapevolezza e quindi la partecipazione alle nuove pratiche di consumo e utilizzo, da parte di cittadini, enti locali, associazioni, scuole e imprese.

Il webinar è strutturato in due parti.

Nella prima parte, dalle 10,30 alle 11,30 le principali cooperative sociali di inserimento lavorativo impegnate in ambito ecologico fotografano assieme a Legambiente la situazione sulla preparazione al riutilizzo in Italia. Per Cauto interviene Barbara Barozzi responsabile Ufficio Tecnico Ambiente e membro del CdA Cauto.

Questa prima ora sollecita gli interventi e il dibattito previsto nella seconda parte di tavola rotonda, dalle 11.30 alle 12.30, alla presenza dei principali interlocutori politici, degli operatori aziendali per la gestione dei servizi pubblici ambientali, del mondo accademico e gli enti pubblici principali per la protezione e la

ricerca ambientale, come l’Ispra.

Il secondo appuntamento è alle 17,30 (in diretta web su canale youtube Cauto) con l’evento Dalla navigazione a vista alla Sostenibilità integrata per con la valorizzazione sociale degli sprechi alimentari.

Nella prima parte Garda Sociale, azienda speciale consortile per i servizi alla persona dei 22 comuni del Garda bresciano, presenta i primi esiti del progetto di Dispensa sociale a cura di Cauto e Maremosso.

La Dispensa sociale nella forma e nell’accezione ideata da Maremosso e Cauto si pone come modello di circolarità che connette diversi attori presenti sul territorio e mediante il cibo mette a sistema l’agire sociale, ambientale e l’agire interconnessi.

L’iniziativa di Garda Sociale si è posta come strategia di intervento in grado di innescare un’azione sinergica e di reciprocità, non solo per far fronte con maggiore efficacia ai nuovi scenari di emergenza economica a seguito della crisi messa in atto dalla pandemia, ma anche per stimolare nuove reti locali di mutualità e sussidiarietà.

Nella seconda parte la Tavola Rotonda è importante occasione di riflessione e stimolo sull’esperienza con la partecipazione dell’on. Gadda, del prof. Zoboli dell’università Cattolica e dell’assessore regionale Locatelli. L’evento è condotto da Duccio Facchini direttore di Altreconomia.