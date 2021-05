Imprenditorialità Femminile, Mariaclaudia Biasca presidente del Comitato di Brescia

(red.) Mariaclaudia Biasca, imprenditrice nel settore cultura, turismo, didattica, è la nuova Presidente del “Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile” (CIF) istituito presso la Camera di Commercio di Brescia per il triennio 2021 – 2024. E’ questo l’esito della votazione svolta nell’ultima seduta del Comitato, composto da nove imprenditrici designate dalle associazioni di categoria in rappresentanza dei diversi settori economici, più una rappresentante delle organizzazioni sindacali e dei consumatori.

Vice Presidenti sono state nominate Elena Pagani, imprenditrice del settore comunicazione, e Rosangela Donzelli, del settore cooperazione.

Istituiti presso le Camere di Commercio in attuazione del protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Industria e Unioncamere, i “Comitati per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile” hanno come obiettivo la promozione di iniziative per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria, anche attraverso attività di monitoraggio e rimozione degli ostacoli che le donne maggiormente incontrano nel fare impresa.

Il programma di attività del Comitato per il prossimo triennio verrà sviluppato in stretto collegamento con le attività programmate e avviate dalla Camera di Brescia nel campo della digitalizzazione, sostenibilità ambientale, collegamento scuola – lavoro, avvio di impresa, con l’obiettivo di favorire la parità di genere nel mondo economico e tra le imprese del territorio.

L’impegno della nuova Presidente è quello di concentrare particolare attenzione alle problematiche economiche conseguenti la pandemia, con particolare riguardo ai settori del turismo e cultura, tra i più colpiti dalla crisi economica.