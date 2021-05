Palestina, oggi alle 16,30 un presidio in piazza Vittoria

(red.) Un presidio in Piazza Vittoria a Brescia è stato organizzato per questo sabato pomeriggio a partire dalle ore 16,30 per “Fermare il massacro del popolo palestinese”. L’iniziativa – con distanziamento e mascherine – è promossa da Coordinamento immigrati Cgil, Giovani palestinesi d’Italia, Fabi (Federazione delle associazioni bresciane per l’immigrazione), Associazione di amicizia Italia-Palestina di Brescia, Rete Restiamo Umani Brescia, Associazione culturale islamica Muhammadia, Coordinamento Centri islamici Brescia e provincia – Centro culturale Islamico di Brescia, Comitato bresciano “Un parco per Vittorio Arrigon”, Associazione Diritti per Tutti.

“A distanza di 73 anni dalla prima tragedia del popolo palestinese”, si legge in una nota degli organizzatori, “continua la politica israeliana di apartheid, pulizia etnica ed espulsione. L’obiettivo della politica sionista del colonialismo d’insediamento è sempre stata l’espulsione dei palestinesi dalle loro case e dalla loro terra. La solidarietà e il sostegno alla resistenza dei palestinesi che noi possiamo fare è denunciare i crimini israeliani, boicottare i prodotti israeliani, attivarci a divulgare la cultura palestinese senza temere di essere accusati di antisemitismo, dato che Israele ne ha fatto un’industria per ricattare chi osa criticare la sua politica”.