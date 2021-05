Rispetto di genere, sei incontri sulla lotta agli stereotipi

(red.) L’assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Brescia, insieme con la Rete delle Panchine Rosse, propone sei incontri online sul rispetto di genere, sulla lotta agli stereotipi e un approfondimento sulle normative.

Lunedì 24 maggio alle 18 Simone Agnetti presenterà “Color di perle: Dante e le donne”. Lettura a cura di Claudia Foletti, attrice.

Martedì 25 maggio alle 18 Elena Caneva tratterà l’argomento “Dagli stereotipi di genere alla violenza contro le donne”.

Martedì 1 giugno alle 18 Elena Caneva parlerà della “Violenza intrafamiliare assistita e l’intreccio tra la violenza contro le donne e violenza sui bambini”.

Martedì 8 giugno alle 18 sempre Elena Caneva tratterà il tema “I costi della violenza e il beneficio di un programma nazionale di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne”.

Martedì 15 giugno alle 18 Anna Lorenzetti parlerà delle “Tappe legislative in tema di violenza contro le donne (dal 1975 ad oggi)”.

Chiuderà il ciclo di incontri, martedì 22 giugno alle 18, Elena Caneva con “La condizione delle donne in epoca Covid-19 e il rischio di emarginazione e violenza”.

Per le iscrizioni: segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it