Palestina, sindaci bresciani per la pace, la convivenza e i diritti umani

(red.) In Palestina siamo entrati nell’ottavo giorno di conflitto, lasciando sul campo 212 vittime palestinesi di cui 61 bambini, 36 donne e 10 vittime israeliane. Un copione già visto negli anni passati e che ha portato a continue devastazioni, sofferenze per uomini e donne che non trovano pace. Le cause del conflitto israeliano palestinese sono note a tutti e affondano le radici in questioni territoriali, storiche e religiose. Ogni parte rivendica le proprie ragioni storiche: la Shoah, ovvero lo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, e la Naqba, la catastrofe, l’espulsione o la fuga di centinaia di migliaia di palestinesi nel 1948 in occasione della creazione dello stato ebraico. Tali questioni non mancano di fornire oggi motivazioni e giustificazioni a ragioni più prettamente politiche (dall’una e dall’altra parte) per mantenere vivo il conflitto e per riaccenderlo in chiave più esplicitamente bellica quando fa comodo alle leadership di turno, in una logica sempre più evidentemente connessa a questioni di potere.

Da anni il disegno politico del governo israeliano capitanato da Benjamin Netanyahu mira all’espulsione totale dei palestinesi da Gerusalemme est e dal resto del paese, nonostante le molte testimonianze di pace espresse all’interno della comunità israeliana. Risoluzioni delle Nazioni Unite e decine di rapporti di organizzazioni internazionale, da ultimo quello dell’ong Human rights watch (Hrw) A threshold crossed (Una soglia oltrepassata), uscito il 27 aprile, sostengono che lo stato israeliano è colpevole di crimini contro l’umanità, nello specifico di crimini di apartheid. Dall’altro lato l’organizzazione politico-militare Hamas (considerata da diversi stati e organizzazioni sovrannazionali un’organizzazione terrorista) che governa di fatto la Striscia di Gaza, continua a non riconoscere il diritto all’esistenza dello Stato di Israele e adotta a sua volta metodi di resistenza che vanno oltre la difesa della popolazione civile palestinese.

Il Primo ministro israeliano ha giurato che “continuerà a rispondere finché sarà necessario” agli attacchi missilistici di Hamas (si contano oltre tre mila razzi lanciati da Gaza).

Due logiche speculari, estremismi che si alimentano a vicenda che non fanno altro che alzare il livello di violenza e non si fermeranno finché entrambe le componenti nazionalistiche non avranno ottenuto il loro tornaconto politico che però si appoggia su centinaia di vittime civili innocenti.

Tutto questo soffoca una nuova mobilitazione popolare, tanto palestinese quanto israeliana, che sarebbe la vera speranza per far cessare le grandiose ingiustizie che continua a subire la popolazione palestinese e costruire un orizzonte di pace e di convivenza tra questi martoriati popoli. Una nuova generazione israeliana e palestinese fatta di donne e uomini giovani che vuole prendere in mano il proprio futuro, come ha ricordato Hanan Asharawi storica militante e dirigente paladina dei diritti dei palestinesi.

Per fare questo serve subito un cessate il fuoco accompagnato da l’invio di una forza di interposizione sotto egida Onu a garanzia della sicurezza dei palestinesi a Gaza, a Gerusalemme e in Cisgiordania e per evitare che Hamas continui a rifornirsi di armi da guerra.

Facciamo nostro l’appello della Tavola per la Pace che invita tutti i responsabili della politica nazionale, europea e internazionale perché intervengano energicamente per far rispettare il diritto internazionale dei diritti umani, la legalità internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite ( http://www.perlapace.it/ )

Sara Ghidoni – Sindaco di Bovezzo

Laura Alghisi – Sindaca di Verolavecchia

Marzia Romano – Sindaco di Cerveno

Emilio del Bono – Sindaco di Brescia

Paolo Erba – Sindaco di Malegno

Francesco Pasini – Sindaco di Passirano

Gianluca Cominassi – Sindaco di Castegnato

Antonio Trebeschi – Sindaco di Collebeato

Roberto Groppelli – Sindaco di Roncadelle

Cesare Sambrici – Sindaco di Caino

Pierangelo Lancellotti – Sindaco Gardone Val Trompia

Alberto Vanoglio – Sindaco di Ome

Silvio Marcello Citroni – Sindaco di Cevo

Giacomo Marniga – Sindaco di Borgosatollo

Simone Zuin – Sindaco San Felice del Benaco

Tiziano Bertoli – Sindaco di Nave

Giuseppe Lama – Sindaco Borgo San Giacomo

Marco Marini – Sindaco di Cellatica

Gabriele Zanni – Sindaco Palazzolo sull’Oglio

Ezio Mondini – Sindaco Darfo Boario Terme

Carlo Chiari – Sindaco Cologne

Giovanni Coccoli – Sindaco Gussago

Pierluigi Bianchini – Sindaco Castenedolo