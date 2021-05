20 anni di Strada del Vino e dei Sapori Colli Longobardi: si festeggia

(red.) Dopodomani, domenica 23 maggio – e fino al 12 giugno – si terranno i festeggiamenti per i vent’anni della Strada del Vino e dei Sapori Colli dei Longobardi attraverso nove Comuni, da Brescia fino a Botticino, Rezzato, Montichiari, Castenedolo, Montirone, Capriano del Colle, Poncarale e Flero. Ci sarà spazio per i vini, ma anche salumi, mieli, artigianato e testimonianze storico artistiche. Domenica 23 maggio, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali e dei Consorzi di Tutela che in questi due decenni hanno lavorato per la promozione turistica e con il presidente della Strada, Flavio Bonardi – è stato presentato nella conferenza stampa di ieri, giovedì 20 maggio – ci sarà come ospite anche il giornalista Paolo Massobrio.

“In questi anni ci è capito spesso di assaggiare e premiare vini provenienti da qui – ha detto Massobrio – esempio di un territorio che può offrire esperienze entusiasmanti”. Focus della giornata sarà il turismo lento e sostenibile, con l’organizzazione di una passeggiata culturale ed enogastronomica sul territorio di Montichiari. Quindi nei giorni successivi tanti concerti dedicati al cantautorato italiano, alla rilettura swing delle canzoni tradizionali e appuntamenti per gli appassionati di musica classica. Spazio anche a convegni, le degustazioni e gli aperitivi.

Domenica 6 giugno apriranno le porte le cantine aderenti ai Consorzi del “Montenetto” e del “Botticino”, lunedi 7 giugno gli stati generali della Strada in un incontro con l’assessore regionale lombardo Fabio Rolfi, insieme a Paolo Massobrio, Flavio Bonardi, Dario Mariotti, Gabriele Archetti, Paolo Corvo, Luigi Bandera ed ex presidenti Strada del Vino e dei Sapori, amministratori dei Comuni e Consorzi del Vino. Il 12 giugno, infine, l’inaugurazione della Panchina rossa contro la violenza di genere al Castello di Brescia. “Da alcuni mesi la nostra Strada ha ripreso un percorso importante di valorizzazione del territorio con il pieno sostegno e coinvolgimento dei Comuni, dei Consorzi del Vino e delle realtà imprenditoriali e sociali che hanno creduto nel nostro progetto che abbiamo definito #Ripartenza.

Oggi – ha detto Bonardi – partiamo con un Ventennale che vuole celebrare in tutte le sue forme le bellezze enogastronomiche, culturali, sociali e ambientali dei Colli dei Longobardi. Il calendario di eventi che presentiamo nasce proprio dalla consapevolezza di voler offrire al pubblico che vorrà partecipare agli eventi, le ricchezze che possiamo offrire, non solo dal punto di vista di prodotti, ma anche di cultura. Siamo riusciti a coinvolgere nomi di alto profilo, professionisti che hanno voluto riprendere le attività partendo proprio dai Colli dei Longobardi. Tutti hanno voluto dare il loro contributo ad un territorio splendido che vuole crescere costantemente e che vuole far sapere che è pronto ad accogliere, anzi a riaccogliere i turisti”.