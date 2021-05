Ghedi, chiude un altro tempio del divertimento. Il Florida è in vendita

(red.) E’ un’altra leggenda bresciana del divertimento e intrattenimento che chiude i battenti. La discoteca “Florida” di Ghedi, nella bassa, è in vendita. Quindi, dopo mezzo secolo di attività, niente più balli e nemmeno la possibilità di ritrovarsi, che fosse di sera o, nei tempi, anche di pomeriggio. Dell’operazione di vendita e delle trattative in corso dà notizia Bresciaoggi. Erano gli inizi degli anni ’70 quando venne realizzato il parco acquatico con la discoteca e a capo ci sono sempre stati Osvaldo Scalvenzi e Patrizio Tinti.

Poi si erano aggiunte quattro sale di musica diversa, due piste esterne con giardini e un grande parcheggio, visto che al luogo del divertimento arrivavano non solo dalla provincia. Gli stessi titolari sottolineano l’età anagrafica, insieme al fatto di non avere qualcuno a cui cedere le attività, senza dimenticare la pandemia che al momento fa restare ancora chiuse le discoteche. Ma si aggiunge anche il fatto che il tempio del divertimento veniva spesso criticato per gli episodi di spaccio nei pressi del locale. Ora il Florida si prepara ad assumere una nuova conversione, forse un centro per banchetti e servizi fotografici dei matrimoni.