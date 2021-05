Massardi (Lega): “Votati importanti provvedimenti a favore della caccia”

(red.) È stata approvata questo martedì, nella seduta consiliare di Regione Lombardia, la legge di “Revisione ordinamentale 2021”. “Oggi il consiglio regionale ha approvato la Legge di revisione ordinamentale”, dice Floriano Massardi, vicecapogruppo in consiglio regionale per la Lega e relatore del provvedimento. “Si tratta di una norma preposta a introdurre modifiche circoscritte e limitate, che consente l’inserimento di puntuali integrazioni e specifiche sostituzioni all’interno delle leggi vigenti. In questo contesto mi è stato possibile portare avanti numerose istanze provenienti dal mondo venatorio”.

“Tra le più significative”, prosegue Massardi, “vi sono di certo quelle relative alle attività di vigilanza e controllo sugli anellini utilizzati per gli uccelli da richiamo: mi sono battuto per ottenere, ed ora sarà così per legge, che l’attività di controllo debba essere svolta verificando unicamente la presenza dell’anellino sull’esemplare e nel massimo rispetto del benessere animale, senza pratiche invasive o manipolazioni che possano arrecare danni alla salute dei volatili. Era ora di dire basta alle misurazioni arbitrarie! Inoltre, è stata introdotta la possibilità di utilizzo, per l’inanellamento, di anelli in materiali plastici, superando finalmente l’obbligo di utilizzo esclusivo di anelli metallici, tanto dannosi per le zampette dei nostri uccellini da richiamo”.

“Altra importante modifica introdotta grazie alla legge odierna”, continua Massardi, “è l’enorme semplificazione della procedura per il rinnovo decennale delle autorizzazioni dei capanni di caccia: da oggi ai cacciatori sarà sufficiente presentare alla regione una domanda in carta semplice e l’autorizzazione si intenderà rinnovata per ulteriori dieci anni. Un significativo passo in avanti in ottica di sburocratizzare le procedure e semplificare le pratiche, con un notevole risparmio di tempi e costi a carico dei richiedenti e delle pubblica amministrazione. Non ultimo, è stata soppressa la banca dati dei richiami vivi e conseguentemente la relativa sanzione ed è stata introdotta la possibilità di segnare il capo di selvaggina sul tesserino dopo l’abbattimento e il recupero della selvaggina stessa. Anche questi provvedimenti vanno nella direzione di volere meno burocrazia e semplificazione per i cacciatori”.

“Si tratta di importanti conquiste, ottenute con non poche difficoltà, a tutela della nostra amata passione: la caccia!” conclude Massardi. Di seguito gli altri provvedimenti inerenti alle attività venatorie che sono stati oggetto di approvazione nella legge di revisione ordinamentale.

1. Eliminata l’obbligatorietà del giubbino e cappello ad alta visibilità per chi pratica la caccia di selezione: sarà sufficiente un generico capo ad alta visibilità.

2. Prevista in legge la possibilità di istituzione da parte degli ATC/CAC delle c.d. “zone rosse” nelle quali sarà consentita esclusivamente la caccia da appostamento fisso e di selezione (tranne che in quelle zone istituite per la protezione degli ungulati).

3. Integrata la “legge cinghiale” consentendo:

– di lasciare all’operatore volontario il capo prelevato in controllo (fino a un massimo di 2) senza che passi dal CLS (centro lavorazione carni selvaggina);

– ad ATC, CAC ed Enti gestori delle aree protette di individuare un CLS a cui cedere i cinghiali prelevati in controllo potendo così evitare l’attivazione della procedura di evidenza pubblica per ogni singolo capo abbattuto.

4. Introdotta una deroga al termine del 31 marzo per il cambio della forma di caccia per i cacciatori che non hanno praticato l’attività venatoria nell’anno o negli anni precedenti.

5. Previsto l’esonero dalla procedura di vincolo idrogeologico per la realizzazione di capanni fissi.

6. Le zone di addestramento cani potranno avere durata fino a 10 anni (oggi erano 3 anni).

7. Il subentro nella titolarità di un capanno potrà avvenire anche in assenza della riconsegna della precedente autorizzazione cartacea.

8. Possibilità di cacciare in tutti gli ambiti di pianura (ATC) il cinghiale in selezione anche su terreno coperto di neve.

9. proroga di 12 mesi delle autorizzazioni decennali dei capanni in scadenza quest’anno e nella prossima stagione venatoria 2022/2023.