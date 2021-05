Riaperture, dopo emergenza sanitaria torna il Grest a Brescia

(red.) Nel momento in cui nei primi giorni di giugno si chiuderà l’anno scolastico anche in provincia di Brescia, potrà iniziare l’estate per migliaia di bambini e adolescenti. Per loro la Diocesi di Brescia e il Centro Oratori Bresciani hanno definito il Grest basato sul tema “Hurrà-Giocheranno sulle sue piazze” che partirà negli oratori aderenti in provincia dal 9 giugno.

Sono circa 300 le parrocchie che partecipano e che metteranno in campo non solo le attività tra giugno e luglio, ma anche fino al 10 settembre quando ricomincerà il nuovo anno scolastico. Sono previste attività di mattina e pomeriggio intramezzate dalla pausa pranzo e con progetti didattici, ma anche gite fuori porta. In ogni caso, si attendono ancora dal Governo le linee guida, ma è chiaro che anche quest’anno si punterà sull’uso delle mascherine e sul distanziamento.